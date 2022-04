Diebstahl : Frau stiehlt am helllichten Tag Ölgemälde aus Bielefelder Museum

Gut gekleidete Frau stiehlt während der Öffnungszeiten vor aller Augen ein mittelalterliches Gemälde und verlässt das Museum unbehelligt.

Eine Frau hat am helllichten Tag ein Ölgemälde aus einem Bielefelder Museum gestohlen. Die dringend Tatverdächtige habe ein «sehr gepflegtes Erscheinungsbild», wie die Polizei am Donnerstag in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Laut Zeugenaussagen trug die unbekannte Frau am Mittwoch eine große Mappe mit einer roten Kordel unter ihrem Arm, als sie das Museum betrat und verließ. Darin befand sich mutmaßlich das aus seinem Holzrahmen herausgetrennte Gemälde.