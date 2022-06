Russland : Frau stirbt und wird von ihren 20 Katzen gefressen

Als eine illegale Maine-Coon-Züchterin aus Russland zu Hause verstirbt, müssen ihre 20 Katzen ums Überleben kämpfen und tun, was sie tun müssen.

Eine Frau aus Russland wurde von ihren 20 Katzen gefressen, nachdem sie in ihrer Wohnung gestorben war. Die Polizei wurde erst von einer ihrer Angestellten alarmiert, die ihre Chefin nicht erreichen konnte. In dem Haus der Frau fand die Polizei ihren teilweise aufgefressenen Körper, umgeben von den hungrigen Katzen.

«Was sollten sie auch sonst fressen?»

Laut der Instagram-Seite «kotocafe_kotedzh» handelte es sich um eine illegale Katzenzüchterin, die 20 Maine Coon Rassekatzen in ihrem Haus hielt. Die Tiere hätten bei Auffindung keine Impfungen und keine Pässe gehabt. Zudem hätten sie den Eindruck gemacht, noch nie in ihrem Leben eine Behandlung bekommen zu haben.

«Die Katzen waren zwei Wochen lang auf sich allein gestellt, es gab kein Futter, was sollten sie auch sonst fressen?», sagte ein Tierrettungsexperte, der sich um einige der überlebenden Katzen kümmerte. «Das ist doch verständlich, oder? Sie haben gefressen, was da war.» Die Katzen befinden sich in einem furchtbaren Zustand: Abgemagert, obwohl man es unter ihrem flauschigen Fell nicht sieht, Leber, Nieren und Zähne sind kaputt. Einige der gesünderen Katzen wurden inzwischen für nur 29 Pfund (rund 34 Euro) pro Stück an neue Besitzer vermittelt. Normalerweise kostet eine Maine Coon zwischen 400 und 1.500 Dollar.