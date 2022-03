Las Vegas : Frau stößt Mann aus Bus – 74-Jähriger stirbt

Weil er einer Frau, die in einem Bus andere Passagiere beleidigte, geraten hat, sie solle doch «netter zu den Leuten» sein, ist ein 74-jähriger Mann nun tot.

Eine Videosequenz aus einem Bus in Las Vegas zeigt eine Szene, die einen fassungslos zurücklässt. Die Bilder halten fest, wie eine Frau einen 74-Jährigen aus einem stehenden Bus stößt.

Innere Verletzungen

Durch den Stoß von Cadesha Michelle Bishop fiel er mit dem Gesicht voran auf das Trottoir und blieb blutend liegen. Zunächst habe er eine ärztliche Versorgung abgelehnt, sich dann aber trotzdem in ein Krankenhaus begeben, wie die Polizei mitteilte. Doch am 23. April starb Fournier an seinen inneren Verletzungen.