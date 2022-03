Wo ist Daniel Forde? : Frau tätowiert sich Name von Fremdem – und sucht ihn jetzt

Im Urlaub ließ sich die betrunkene Kaylie Williams für 30 Euro den Namen eines Unbekannten tätowieren. Jetzt sucht sie den Mann.

Kaylie Williams sucht Daniel Forde. South West News Service Ltd / Action Press / picturedesk.com

Eine Mutter versucht derzeit, den Mann ausfindig zu machen, dessen Namen sie sich vor zehn Jahren im Urlaub mit ihren Freundinnen in Magaluf (Spanien) auf den Hintern tätowieren ließ. Damals, 2012, war Kaylie Williams mit vier Freundinnen im Urlaub, als sie mit ein paar Burschen aus Cardiff (Wales) ins Gespräch kam, die einen Junggesellenabschied feierten. Einer der Männer bot Williams 30 Euro an, wenn sie sich seinen Namen auf den Po tätowieren ließe. Da ließ sie sich nicht lange bitten.

Mutprobe für 30 Euro

Wenn sie sich an damals erinnert, sagt Williams: «Ich ging vorbei und war betrunken. Aus heiterem Himmel dachte: Ich werde mir ein Tattoo stechen lassen, wie es viele Leute tun, wenn sie an Orten wie Magaluf sind. Dieser Typ, mit dem ich mich in der Gruppe unterhielt, sagte: Warum lässt du dir nicht meinen Namen tätowieren, ich bezahle dafür.

Zunächst dachte Williams, der Mann mache einen Scherz, aber sie beschloss, sich auf sein Angebot einzulassen. «Also tat ich es und er bezahlte dafür. Es müssen etwa 30 Euro gewesen sein. Es war so zufällig», erklärte sie. Am nächsten Tag wachte Williams mit dem Tattoo «Daniel Forde» auf ihrem Hintern auf. Und egal, ob es sich dabei um einen schlechten Scherz oder um die größte romantische Komödie handelte, wie es der Zufall wollte, wohnte Forde im selben Hotel wie Williams. Der Waliser kehrte jedoch am nächsten Tag in seine Heimatstadt Cardiff zurück und Williams hat ihn nie wieder gesehen.

Wo ist Daniel Forde?

«Es war keine Urlaubsromanze», sagt die junge Frau. Obwohl die Erfahrung mit dem Tattoo ein lächerlicher Moment gewesen sei, bereut Williams die Tätowierung nicht, da sie sagt, es sei eine kleine Hommage an ihre Urlaubsreise: «Es ist eine nette kleine Erinnerung an unseren Mädelstrip.»

Aber jetzt ist die Mutter entschlossen, den Mann zu finden, dessen Name auf ihrem unteren Ende zu sehen ist: «Es ist schließlich sein Name auf meinem Hintern.» Sie fügte hinzu: «Wenn ich es schaffe, ihn zu finden, habe ich keine Ahnung, was ich zu ihm sagen werde. Vielleicht biete ich ihm an, dass er sein Geld zurückbekommt, weil er das Tattoo bezahlt hat.»