Nach Autopanne : Frau überlebt mit Schnee und Joghurt sechs Tage in Wald

Nach einer Autopanne im Norden Kaliforniens ist ein Mann aufgebrochen, um Hilfe zu suchen. Seine Freundin war beim Auto geblieben. Wegen des starken Schneefalls musste die Frau sechs Tage ausharren.

Eine Frau ist nach einer Autopanne sechs Tage lang in einem abgelegenen Wald im Norden Kaliforniens gestrandet und heil aus ihrer Notlage herausgekommen. Die 52-jährige Sheena Gullett sei mit ihrem Freund Justin Lonich am 14. April auf einer Schotterstraße zu ihrem Heimatort Little Valley unterwegs gewesen, als ihr Wagen plötzlich im Schnee feststeckte, hieß es auf der Facebook-Seite des Sheriffbüros des Bezirks Lassen County. Sie verbrachten die Nacht im Fahrzeug, nur um am nächsten Morgen zu merken, dass die Autobatterie leer war.