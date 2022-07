USA : Frau verklagt Mann, weil er nicht beim Date erscheint

Coronabedingt kommt es zu einer Anhörung der beiden Parteien via Zoom, wo zunächst der beschuldigte Mann zu Wort kommt: «Um ehrlich zu sein, Sir, dachte ich, die Anklage würde einfach fallen gelassen», wandte er sich an Richter Herman Marable. «Ich denke, es ist eine Verschwendung Ihrer Zeit.» Er und Short hätten ein einziges Date gehabt, ohne dass Weiteres passiert wäre. Short behauptete indessen, dass der Mann sie angelogen hätte, als es um ein zweites Date ging.

«Sie wissen gar nichts»

In dem inzwischen viralen Video streiten die Frau und Richter Marable heftig darüber, ob es eine Straftat ist, jemanden für eine Verabredung zu versetzen oder nicht, wobei der Richter sich schließlich seine Schildmaske vom Kopf reißt, um Short anzuschreien, während sie versucht, ihn anzuschreien. Short behauptet, Jordan habe Eidbruch begangen, weil er bei der Verabredung mit ihr gelogen hätte. Der Richter befürchtet, dass die Frau nicht versteht, was Eidbruch bedeutet und erklärt: «Das ist eine Falschaussage, die unter Eid gemacht wurde.» Es kommt zu einem Wortgefecht, in dem die mittlerweile sauer gewordene Frau den Richter gar nicht mehr ausreden lässt: «Sie brauchen mir nicht zu erklären, was Eidbruch ist – ich weiß das.» Der Richter weiter: «Ich sehe nichts in der Beschwerde, das besagt, dass er unter Eid eine falsche Aussage gemacht hat.» Darauf Short motzig: «Weil Sie nicht wissen, was passiert ist. Sie sind ein Außenstehender. Sie wissen gar nichts.»