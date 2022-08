Bayern : Frau verletzt in bayerischem Weiden drei Menschen mit Schwert

Eine Frau hat in Weiden in der Oberpfalz mehrere Menschen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt. Insgesamt wurden bei dem Angriff am Dienstag drei Menschen verletzt, wie das Polizeipräsidium in Regensburg mitteilte. Zwei der Opfer, Männer im Alter von 46 und 61 Jahren, wurden in einem Krankenhaus behandelt. Einer davon konnte die Klinik bereits wieder verlassen. Den Angaben zufolge bestand in keinem Fall Lebensgefahr.