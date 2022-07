Luxemburg : Frau verletzt Kontrahentin bei Schlägerei mit zerbrochener Bierflasche

LUXEMBURG/STADT – Wenig zimperlich ging es offenbar bei einer Schlägerei in einem Lokal in der Haupstadt am Dienstagabend zu. Eine Frau hat dabei eine andere mit einer Flasche attackiert.

Am gestrigen Dienstagabend kam es in einem Lokal in der hauptstädtischen Rue de Strasbourg zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sei diese gegen 20 Uhr gemeldet worden – und noch im Gange gewesen, als die Beamten eintroffen. Eine der Beteiligten vor Ort hatte laut Polizei mehrere Verletzungen, darunter Schnittwunden, die ihr eine mutmaßliche Kontrahentin ersten Erkenntnissen nach mit einer zerbrochenen Bierflasche zugefügt haben soll.

Die Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.