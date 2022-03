Zugverkehr gestört : Frau von Auto am Fußgängerüberweg erfasst

WALFERDINGEN - Am frühen Montagmorgen wurde eine Frau von einem Auto angefahren und auf den Bahnübergang geschleudert. Der Unfall beeinträchtigte den Zugverkehr in den Norden.

Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Rue Chemin de Fer in Walferdingen von einem Auto erfasst worden. Sie wollte die Fahrbahn über einen Fußgängerüberweg überqueren, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf den Bahnübergang geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb.