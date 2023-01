Lawinen-Unglück: Frau von Kyle Smaine nimmt in emotionalem Post Abschied

1 / 6 Der Freestyle-Skier Kyle Smaine und Jenna Dramise lernten sich 2010 in Neuseeland kennen, zwölf Jahre später heirateten sie. Instagram Der amerikanische Freestyle-Skifahrer Kyle Smaine verstarb am Sonntag im Alter von 31 Jahren bei einem Lawinenunglück. imago/GEPA pictures Kyle Smaine war 2008 Profi geworden. imago images/Shutterstock

Der ehemalige Weltmeister in der Halfpipe, Kyle Smaine, verstarb am Sonntag im Alter von 31 Jahren. Er war mit seinem Kumpel Adam Ü. auf einer letzten Abfahrt, als sie von einer Lawine überrascht wurden. Adam Ü. hat sich gegenüber der «Moutain Gazette» zum Unglück geäußert. Demnach fuhr einer ihrer Kollegen nach der ersten Runde zurück zum Resort, während er und Smaine zu einer zweiten Runde aufbrachen.

Auf dem Gipfel seien Ü. und Smaine auf eine Gruppe österreichischer Skifahrer getroffen. Einer dieser Fahrer habe sich ihnen angeschlossen und die Lawine ausgelöst. «Wir haben es kommen sehen», wird Ü. in der «Mountain Gazette» zitiert. «Wir haben das Knacken gehört. Wir fingen an zu rennen und dann wurden wir getroffen.» Ü. wurde 1,5 Meter unter der Lawine begraben. Er überlebte unverletzt, obwohl er laut Angaben seiner Retter rund 25 Minuten unter der Lawine begraben lag. Einer der österreichischen Skifahrer sowie Smaine verstarben noch vor Ort.

«Das waren die verdammt besten Jahre»

Am Sonntag hat sich seine Ehefrau in einem emotionalen Instagram-Post gemeldet. «Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich heiraten durfte und dich in meinem Leben hatte. Du hast das Skifahren mehr geliebt als jeder andere», heißt es dort.

Sie schildert, wie sich die beiden 2010 kennen gelernt hatten. Demnach nahm sie den späteren Weltmeister in Neuseeland per Anhalter mit. 13 Jahre später heirateten sie. «Das waren die verdammt besten Jahre meines Lebens. Ich weiß, dass du da draußen in Japan die besten Rennen deines Lebens hattest und ich könnte es dir nie verübeln, dass du getan hast, was du geliebt hast», schreibt Jenna Dramise. «Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Heute Nacht hoffe ich, in meinen Träumen mit dir Pow oder Bikes zu fahren. Liebe, deine Frau», schreibt sie abschließend.

Auch die Online-Plattform «New Schoolers» hat von Smaine Abschied genommen. Er wird dort als «einzigartiger Skifahrer» bezeichnet, der unter anderem den «Schreienden Seemann» auf die Pipe gebracht habe. «Sein Tod in so jungen Jahren ist ein tragischer Reminder daran, wie schnell Tage da draußen schief gehen können, selbst ohne eigenes Verschulden. Fahr in Frieden, Kyle.»