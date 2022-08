Empörung nach Video : Frau von Putin-Sprecher feiert trotz Sanktionen ausgelassen in Griechenland

Ein Video zeigt Tatjana Nawka auf der griechischen Insel Simi. Dort dürfte sie eigentlich gar nicht einreisen. Auch in Russland kommt ihr Aufenthalt in einem Nato-Land nicht überall gut an.

Tatjana Nawka zertrümmert Teller nach griechischer Tradition.

Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das Tatjana Nawka mitten im Ukraine-Krieg feiernd in ihren Ferien in Griechenland zeigt. Die ehemalige Welt- und Europameisterin sowie Olympiasiegerin im Eiskunstlauf ist seit 2015 mit Kremlsprecher Dmitri Peskow verheiratet. Auf den Aufnahmen sieht man die 47-Jährige, wie sie offenbar in einem Fischrestaurant auf der Insel Simi feiert.



Den Clip hatte die in der Ukraine geborene Russin in der vergangenen Woche offenbar selber auf Instagram gepostet, ihn kurz darauf jedoch wieder gelöscht, wie die «Kronen Zeitung» berichtet. «In Griechenland gehört es zur nächtlichen Unterhaltung, Geschirr auf dem Boden zu zerschlagen. Sieht für mich nach Spaß aus, was meint ihr dazu?», kommentierte Nawka demnach ihren Post.

Tatjana Nawka ist seit 2015 mit Kremlsprecher Dmitri Peskow verheiratet. Instagram/tatiana_navka/

Kritik aus Russland

Zahlreiche Followerinnen und Follower haben das Video mit einem Like versehen, doch es hagelte auch Kritik für die 47-Jährige. So wurde ihr vorgeworfen, in ein Land zu reisen, «das den Feind mit finanziellen Mitteln und Waffen unterstützt». Andere fragten Nawka, warum sie nicht Ferien auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim mache. Ein User postete das Wort «Schande» unter den Clip.



Und auch in Griechenland kommen Fragen auf, wie Nawka überhaupt in das Land habe einreisen können. Laut Medienberichten dürfte sie über die Türkei auf die griechische Insel Simi gelangt sein, wie die «Kronen Zeitung» weiter berichtet. Sie soll in Begleitung eines reichen russischen Geschäftsmannes gesichtet worden sein. Es wird vermutet, dass die beiden mit einer Yacht zwischen der Türkei und Simi hin- und herfahren. Wegen der EU-Sanktionen dürfte die 47-Jährige eigentlich gar nicht in Griechenland einreisen.