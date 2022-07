West Virginia, USA : Frau wacht nach zwei Jahren aus Koma auf und benennt Bruder als Täter

Wanda Palmer wurde 2020 mit schwersten Kopfverletzungen in ihrem Haus aufgefunden.

Als die Beamten im Juni 2020 ins Haus von Wanda Palmer in Cottageville kamen, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. «Sie saß blutüberströmt und mit einer Axt oder Machete übel zugerichtet auf der Couch», so Sheriff Ross Mellinger. «Wir dachten zunächst, sie sei tot.» Doch Palmer lebte noch und kam ins Krankenhaus. Allerdings war sie ohne Bewusstsein und fiel in ein tiefes Koma.