Luxemburg : Frau wird auf Fußgängerüberweg von Auto erfasst

BARTRINGEN – Beim Versuch die Straße an einem Fußgängerüberweg zu überqueren ist am Dienstagmorgen eine Frau von einem Auto erfasst worden.

Am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, ist eine Frau in Bartringen von einem Auto erfasst worden, als die die Rue de Mamer an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte, wie die Polizei am Vormittag mitteilt. Nachdem sich die Rettungskräfte vor Ort um das Opfer gekümmert hatten, wurde die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.