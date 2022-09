Österreich : Frau wird durch Schönheitsoperation völlig entstellt

Er habe ihr jedoch ohne Absprache beide Brustwarzen versetzt, die alten Warzenhöfe aber an Ort und Stelle gelassen. (Symbolbild)

Eine Frau hat sich in Wien einer Schönheitsoperation unterzogen, die alles andere als nach ihren Wünschen geendet ist. Nachdem sie abgenommen hatte, sollten hartnäckige Fettpolster aus den Armen abgesaugt werden. Die Praxis in Wien habe sauber und gepflegt, der Mediziner vertrauenswürdig und kompetent gewirkt, so die betroffene Elisabeth H. im Gespräch mit «heute.at». Sei sich sicher gewesen, dass der renommierte Schönheitschirurg ihren Traum zu verwirklichen würde, «ohne sich verstecken zu müssen, schwimmen gehen zu können.»