Tyresö : Frau wird in Schweden von Elch attackiert

In der schwedischen Provinz Stockholms län kam es am Mittwochvormittag zu einer besonders gefährlichen Begegnung, als eine Frau, beim Ausführen ihres Hundes, auf einen Elch traf.

Ein Elch hat in Schweden eine Frau angegriffen und verletzt. Die Frau war am Mittwochvormittag mit ihrem Hund im Wald spazieren gegangen, wie die Polizei in der Kommune Tyresö mitteilte. Der Elch habe sie unter anderem am Arm verletzt. Sie sei aber bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen, als ein Krankenwagen sie ins Krankenhaus gebracht habe. Wildpfleger suchen den Angaben zufolge nach dem Elch.