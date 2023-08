Luxemburg: Frau wird nach versuchtem Überfall auf Juwelier gesucht

Gegen 16 Uhr habe am gestrigen Samstag eine Frau in der Avenue de la Liberté in Differdingen versucht, einen Juwelier auszurauben, wie die Police Grand-Ducale am Sonntag mitteilt. Sie bat die Verkäuferin, ihr einige Ketten und Armbänder zu zeigen. Die Täterin griff plötzlich nach einer Schmuckrolle, die die Verkäuferin jedoch festhielt. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung an der Theke schaffte es die Verkäuferin, die Schmuckrolle wiederzuerlangen und die Täterin aus dem Laden zu schubsen.