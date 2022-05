Luxemburg: Frau wird von Jugendlichen attackiert und am Kopf verletzt

Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr haben mehrere Jugendliche in Ettelbrück eine Frau angegriffen und verletzt, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde die Frau in der Avenue J.-F. Kennedy in der Nähe einer Tankstelle von etwa zehn heranwachsenden Jungen und Mädchen mit einer Glasflasche und weiteren Gegegenständen beworfen.