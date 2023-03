«Oben ohne»: Frauen dürfen auch in Kölner Schwimmbädern künftig ohne Oberteil baden

Ab dem 1. April sollen Frauen in Kölner Schwimmbädern von der Pflicht befreit werden ihre Brüste beim Schwimmen bedecken zu müssen. «Es wird in sämtlichen Bereichen der Kölnbäder so sein, dass nur die primären Geschlechtsteile mit einer üblichen Schwimmkleidung bedeckt sein müssen», heißt es am Mittwoch im Kölner Stadt-Anzeiger. Die neue Regelung soll laut Sprecherin des Badbetreibers in allen 13 städtischen Bäder der Domstadt gelten.