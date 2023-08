Frauen-WM: Salma und Olga machen den Unterschied – Spanien steht im WM-Finale

Spanien steht im Finale

In einer lange zähen Partie konnten sich die Spanierinnen mit 2:1 gegen Schweden durchsetzen. Zentral für den Spielverlauf waren die Einwechslungen. Die erste Halbzeit begann mit einem Abtasten der unterhaltsamen Sorte. Munter wechselte der Ballbesitz und früh wurde klar, dass Schweden seine physischen Vorteile nutzen wollte. Klassisch im 4-2-3-1 aufgestellt, lief viel über Mittelstürmerin Blackstenius, die lange Bälle oft hielt und sicherte. Allein das Nachrücken ihrer Mitspielerinnen war oft zu pomadig oder durch individuelle Fehler geprägt.

Spanien hingegen, im 4-3-3, versuchte das Spiel in die Breite zu ziehen und immer wieder seine Schnelligkeit durch flaches, vertikales Spiel auszunutzen. In der 11. Minute kam es so nach einer schönen Mittelfeldstafette zur ersten Torannäherung: Olga flankt von links an den zweiten Pfosten, wo Redondo noch mal in die Mitte ablegt, jedoch keine Anspielstation findet.

In der Folge gestaltete Spanien weiter das Spiel mit deutlich mehr Ballbesitz und einer höheren Passquote. Die besten Chancen hatten jedoch die Schwedinnen, so beispielsweise Rolfö in der 42. Minute. Nachdem Spanien links an der eigenen Grundlinie nur leichtfüßig klärt, flankt Björn gedankenschnell direkt an den zweiten Pfosten, wo Rolfö volley abnimmt. Vor dem Pausenpfiff kam Schweden zu einer weiteren guten Gelegenheit, nachdem ein Eckball nur schlecht geklärt werden kann und Blackstenius Schuss aus neun Metern geblockt wird.

Zähe Suche nach Durchschlagskraft zu Beginn des zweiten Durchgangs

Ohne Wechsel ging es dann zunächst in der zweiten Hälfte weiter. Die Schwedinnen nahmen das Heft in die Hand und postierten sich in der spanischen Hälfte. Hierbei nutzten sie die Schwäche der Spanierinnen im Aufbauspiel, wenn diese unter Druck waren und die teilweise abenteuerlich-lässigen Abwehrversuche Spaniens.

In der 57. Minute kam es dann zum ersten Wechsel und Salma ersetzte die enttäuschende Alexia. Und schon hatte Spanien etwas frischen Wind und schaffte es, sich aus der Belagerung zu befreien. Nun war Spanien wieder am Drücker, aber wie auf der Gegenseite mangelte es an Durchschlagskraft.

Auswechselspielerinnen entscheiden die Partie

In der 81. Minute dann verkehrt Welt. Spanien flankt aus dem Halbfeld von links an den zweiten Pfosten, wo Schweden nur nachlässig klärt. Salmas platzierter Schuss aus acht Metern in die Torecke ist für Schwedens Keeperin Musovic nicht zu halten.

Lange sollte die Freude jedoch nicht halten, denn Schweden kam durch die eingewechselte Blomqvist zum Ausgleich (88.Minute). Kurios: Das Tor ähnelte in der Entstehung einer Kopie des Führungstreffers. War nun wieder alles offen?

Olga beantwortet die Frage postwendend. Nur eine Minute nach dem Ausgleich, fasste sie sich ein Herz und zog aus 16 Metern ab. Musovic agierte etwas unglücklich und musste in Folge den Ball aus den eigenen Maschen fischen. 2:1 für Spanien.

Schweden konnte sich in der Folge nicht mehr von diesem Nackenschlag erholen und konnte sich in der siebenminütigen Nachspielzeit keine zwingende Chance mehr erarbeiten. Spanien steht somit nicht unverdient zum ersten Mal im WM-Finale und trifft auf den Sieger der Begegnung England - Australien.