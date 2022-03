Tischtennis-WM : Frauen gegen Polen, Männer ausgeschieden

Bei der Tischtennis-WM in Tokio sind Luxemburgs Herren in der K.o.-Phase an Malaysia gescheitert. Die Frauen erwartet nach einem Freilos am Samstag Polen.

Sarah De Nutte war gegen Südkorea in Topform. Editpress

Nach der 2:3-Niederlage der luxemburgischen Tischtennis-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Tokio haben auch die Männer das letzte Gruppenspiel verloren. Gegen Schottland setzte es ein 0:3. In der K.o.-Phase der Mannschaften 61 bis 72 haben die FLTT-Herren am Freitag erst Pakistan mit 3:1 besiegt, anschließend aber gegen Malaysia mit 1:3 verloren. Sven Hansen, Gilles Michely und Mike Bast sind damit ausgeschieden.

Bereits zum WM-Start gab es schlechte Nachrichten. Seit dem zweiten Spiel musste das Team auf den verletzten Spitzenspieler Traian Ciociu verzichten. Diesen Ausfall konnte die Mannschaft im restlichen Verlauf nicht auffangen.

Da ihre wesentlich erfolgreicheren weiblichen Pendands nur knapp den zweiten Platz in ihrer Gruppe verpasst haben, starten sie unter den Mannschaften 13 bis 24. Dort erwartet Ni Xialian, Sarah De Nutte und Tessy Gonderinger nach dem Freilos in der ersten K.o.-Runde am Samstag um 15 Uhr nun Polen.