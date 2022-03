Ungleichheit in Luxemburg – Frauen haben während Pandemie mehr im Haushalt gearbeitet

Pexels

Infolgedessen nahmen Frauen häufiger Urlaub aus familiären Gründen und die Kurzarbeit in Anspruch, was sich auch auf ihre finanziellen Ressourcen auswirkte. «Frauen spielen in Krisenzeiten eine Schlüsselrolle, sollten aber nicht als Opfer betrachtet werden. Einfach gesagt, mehr Frauen müssen sich in den Entscheidungsgremien wiederfinden», merkt Aline Muller an. Taina Bofferding hofft, dass die richtigen Schlüsse aus der Studie gezogen werden und die verschiedenen Ministerien in der Verantwortung genommen werden, damit eine geschlechtergerechtere Politik möglich wird.

Dass die Pandemie und die damit verbundene Krise Gräben in der Gesellschaft aufgerissen hat, ist eine Tatsache, die in den letzten Monaten in vielen Bereichen deutlich wurde. Diese Ungleichheiten haben sich auch zwischen Männern und Frauen in Luxemburg verschärft, argumentiert eine wissenschaftliche Studie, die das Luxembourg Institute for Socio-Economic Research (LISER) am Montag vorgestellt hat. Die Covid-Krise hatte «große Auswirkungen auf Frauen», wie die Ministerin für Gleichstellung, Taina Bofferding, feststellte. Und das über die Gesundheit hinaus.

«Frauen waren auch stärker vom Lockdown betroffen» Aline Muller, Direktorin des Liser

«Frauen waren stärker in der häuslichen Kindererziehung und bei der Hausarbeit engagiert», so die Ministerin. Laut LISER-Forscherin Dr. Giorgia Menta verbrachten die Frauen im Land «im Durchschnitt 30 Minuten mehr pro Tag» mit dieser «unbezahlten Arbeit». Der Unterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Punkt war ab Juni 2020 «größer als vor der Pandemie». Die Direktorin des LISER, Aline Muller, bestätigt: «Frauen waren auch stärker vom Lockdown betroffen.»

Die Studie fasst zusammen, dass das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben für Frauen gestört war, da sie mehr familiäre Pflichten übernahmen und ihre sozialen Interaktionen stärker reduzieren mussten. Dies kommt noch zu den Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hinzu, da viele Frauen in Berufen arbeiten, die stärker von Covid betroffen waren. Die LISER-Studie stellt eine Verbindung zwischen den Schwierigkeiten von Frauen und der Tatsache her, dass Frauen im Alter zwischen 18 und 44 Jahren sich häufiger angesteckt haben und auch öfter ins Krankenhaus eingeliefert wurden, allerdings mit leichten Verläufen.