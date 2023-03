EU-Vergleich: Frauen in Luxemburg bekommen ihr erstes Kind besonders spät

Frauen in Europa bekommen ihr erstes Kind immer später: Laut europäischer Statistikbehörde Eurostat waren Frauen in der EU im Jahr 2021 dabei im Schnitt 29,7 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Erstgebärenden ist nach vergleichbaren Ergebnissen, die seit 2013 vorliegen, kontinuierlich gestiegen: Im Jahr 2013 betrug es noch 28,8 Jahre.

Luxemburg liegt mit einem Durchschnittsalter von 31,3 Jahren im EU-Vergleich an dritter Stelle. Nur in Spanien und Italien waren die Frauen bei der ersten Geburt noch älter (jeweils 31,6 Jahre). Das benachbarte Deutschland liegt mit 30,1 Jahren ebenfalls im oberen Drittel der EU-Staaten, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Vergleichsweise früh bekommen Frauen dagegen in den osteuropäischen EU-Staaten ihr erstes Kind, am frühesten in Bulgarien (26,5 Jahre).