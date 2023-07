Afghanistan: Frauen protestieren gegen Verbot von Schönheitssalon – dann fallen Warnschüsse

In Kabul gehen Sicherheitskräfte gegen Frauen vor: Auf Videos in sozialen Medien sind Schüsse zu hören.

In Afghanistan haben Sicherheitskräfte am Mittwoch mit Schüssen in die Luft einen Protest Dutzender Frauen gegen die Schließung von Schönheitssalons auseinandergetrieben. Die Nachrichtenagentur AFP sah rund 50 Teilnehmerinnen bei dem Protest in der Hauptstadt Kabul.