7 erstaunliche Fakten: Frauen schnarchen seltener als Männer? Stimmt nicht!

1. Darum stört das eigene Schnarchen kaum

2. So laut wie ein Lastwagen

Manche schnarchen leise vor sich hin und erreichen dabei etwa eine Lautstärke von 40 Dezibel, was ungefähr einem Flüsterton entspricht. Andere werden mit 70 Dezibel schon lauter und erreichen damit die Lautstärke eines normalen Gesprächs, was in der Nacht durchaus als sehr laut empfunden werden kann. Auf die Geräuschspitze hat es laut dem «Guinness-Buch der Rekorde» ein Mann mit einem Geräuschpegel von 93 Dezibel geschafft – das ist so laut, als würde ein Lastwagen direkt neben dem Bett vorbei fahren.