Luxemburg: «Frauen sollten keine Angst haben, sich Herausforderungen zu setzen»

«Un moment pour maman» («Ein Moment für Mama»): So heißt das Event, das Aurélia auf die Beine gestellt hat und das am 19. Mai in der Hauptstadt stattfindet.

«Un moment pour maman» («Ein Moment für Mama»): So heißt das Event, das Aurélia auf die Beine gestellt hat, das am 19. Mai in der Hauptstadt stattfindet. Die 30-Jährige stammt ursprünglich aus dem Norden Frankreichs, wo sie eine Karriere in Großunternehmen hinter sich hat. 2019 gab sie alles auf, um ihrem Partner nach Luxemburg zu folgen. Im September desselben Jahres fand sie eine Stelle als Marketing-Managerin im Einkaufszentrum Pall Center. Doch in der ersten Woche ihrer Probezeit erfuhr sie, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger war. «Es war zwar nicht geplant, aber ich freute mich natürlich sehr darüber», sagt sie.