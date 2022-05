Ermittlungen in Frankreich: Frauen werden mit Spritzen betäubt – rätselhaftes Phänomen in Clubs

In Clubs und Bars in Frankreich häufen sich seit Anfang April mysteriöse Attacken mit Spritzen.

Mysteriöse Attacken mit Spritzen in französischen Nachtclubs haben bei Frauen und Behörden Angst und Verunsicherung ausgelöst. Allein in den vergangenen drei Wochen sind bei der Polizei über 60 Anzeigen eingegangen. Das Phänomen hat sich in ganz Frankreich ausgebreitet – aus Nantes, Rennes, Toulouse, Grenoble und Béziers bis Périgueux sind Fälle bekannt.