USA : Frauen zerstören Fast-Food-Lokal weil Sauce extra kostet

Weil die Sauce zu den Pommes extra kostet, haben drei tobende Frauen ein beliebtes Fast Food Lokal in New York verwüstet und Angestellte verletzt.

Die drei Frauen zerlegten die New Yorker «Bel Fries»-Filiale vor laufenden Handykameras.

Drei junge Frauen sind vor einer jubelnden Menschenmenge in einem bei New Yorker Nachtschwärmern beliebten «Bel Fries»-Restaurant komplett ausgerastet und haben die Einrichtung völlig demoliert. Ein virales Video, offenbar von einem der entsetzten Angestellten gefilmt, zeigt die nächtliche Eskalation am vergangenen Wochenende. Ein breites Grinsen neben einem ausgestreckten Mittelfinger war noch das Netteste, das das Trio zu bieten hatte.