Weltweit existieren Facebook-Gruppen mit dem Namen «Are we dating the same guy?»

In den Gruppen ist das Vorgehen in der Regel wie folgt: Gruppenmitglieder posten einen Screenshot eines Profils von einer Dating-App und fragen in die Runde, ob jemand die Person kennt. Andere Mitglieder teilen in den Kommentaren ihre Erfahrungen. In anderen Fällen posten die Frauen direkt ihre Erlebnisse mit bestimmten Männern und warnen die anderen Gruppenmitglieder vor ihnen.