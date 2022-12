Luxemburg : Frauenleiche in Bonneweg war zum Teil zerstückelt

LUXEMBURG/STADT – Die Staatsanwaltschaft hat am Freitag weitere Details zu dem am Vortag gefundenen Leichnam bekanntgegeben. Demnach ist nun die Identität der Toten geklärt.

Am Donnerstag haben Beamte im Rahmen eines Einsatzes in der Wohnung eines Festgenommenen eine tote Frau gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt, sei der Leichnam «teilweise zerstückelt und verstümmelt worden». Inzwischen sei die Identität der Toten geklärt: Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine 32-jährige Frau, die in keiner familiären Beziehung zu dem Verdächtigen stand.