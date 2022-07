Alabama : Frauenmörder 28 Jahre nach der Tat per Giftspritze hingerichtet

Im US-Staat Alabama ist ein verurteilter Mörder per Giftspritze hingerichtet worden. Joe Nathan James hatte 1994 seine damals 26 Jahre alte Ex erschossen. Alle Gnadengesuche für ihn waren abgewiesen worden.

James wurde per Giftspritze hingerichtet. Im Bild eine Todeszelle in Kalifornien.

Wegen Mordes an seiner Ex-Freundin ist ein Mann im US-Staat Alabama hingerichtet worden. Joe Nathan James Jr. starb am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Gefängnis per Giftspritze. Rund eine halbe Stunde zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA dessen Antrag auf Aussetzung der Exekution abgelehnt.