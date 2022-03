Häusliche Gewalt : Frauenverbänden ist Gesetz zu locker

LUXEMBURG – Das Gesetz zur häuslichen Gewalt könnte in zwei Wochen verabschiedet werden. Bis dahin kämpfen Frauenhilfsorganisationen für eine Verschärfung des Textes.

Maximal zwei Wochen, in denen sich der gewalttätige Ehepartner seinem Opfer nicht nähern darf: Dies soll einer der wichtigsten Punkte des neuen Gesetzes zur häuslichen Gewalt werden. Dabei handelt es sich um eine Reform des Gesetzes zum Schutz von Gewaltopfern, das 2003 in Kraft trat.

«Der Eindruck entsteht, dass hier künftig eher der Gewalttäter denn das Opfer geschützt werden soll», heißt es von Seiten der Frauenhilfsorganisationen. In den kommenden zwei Wochen, also kurz vor der Plenarsitzung im Parlament am 15. November und der Abstimmung des Gesetzes, wollen der Verein Femmes en détresse und das Planning Familial den Druck auf die Abgeordneten noch einmal erhöhen. Sie fordern, dass die Parlamentarier zum Originaltext zurückkehren. Dieser ging deutlich strenger mit Gewalttätern um und schützte stärker die Opfer und ihre Kinder.