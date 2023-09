Fred Keup: «Die ‹Woke›-Religion bedroht unsere Gesellschaften»

Befürworten Sie den Bau von mehr Gefängnissen, insbesondere Jugendhaftanstalten?

Es gibt Probleme bei Qualität und Quantität. Es fehlt an ausgebildeten Betreuern für jugendliche Straftäter und an räumlichen Kapazitäten. In den Gefängnissen selbst ist die Ausstattung gut. Wo wir etwas tun müssen, ist bei den Jugendlichen.