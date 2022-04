Kolumbiens Ex-Kapitän : Freddy Rincón schwebt nach Verkehrsunfall in kritischem Zustand

Freddy Rincón und mehrere weitere Personen waren bei einem Unfall im Süden Calis verletzt worden. Der ehemalige Kapitän der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft musste operiert werden.

Der ehemalige kolumbianische Fußball-Nationalkapitän Freddy Rincón ist nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus operiert und auf die Intensivstation gebracht worden. Sein Zustand sei «nach wie vor kritisch», hieß es in einer Mitteilung der Clínica Imbanaco in der kolumbianischen Metropole Cali am Montag (Ortszeit).