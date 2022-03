«Promi Big Brother» : Freedom für The Hoff!

Freiheit für den TV-Gefangenen: Kaum ließ David Hasselhoff sich in das «Promi Big Brother»-Haus einsperren, verlässt er es auch schon wieder. Wegen des Geldes?

Das war aber ein kurzes Vergnügen: Nach nur vier Tagen Dauerüberwachung hat David Hasselhoff die Tür des «Promi Big Brother»-Containers von aussen geschlossen. Am Dienstagabend, dem 17. September, ist der «Looking for Freedom»-Star laut Medienberichten kurz vor 18 Uhr in einer schwarzen Limousine davongerauscht.