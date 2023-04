Aus für Bayern München : Freiburg schießt sich in letzter Sekunde durch Handelfmeter ins DFB-Halbfinale

Der SC Freiburg schlägt den FC Bayern im Viertelfinal des DFB-Pokal in letzter Sekunde. Dies nachdem Höler einen Handselfmeter in der Nachspielzeit an Yann Sommer vorbei zum 2:1 verwandelte.