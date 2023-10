Freie Fahrt: Google will mit KI Ampeln verbessern

So funktioniert «Green Light»

Das ist der Unterschied zum jetzigen System

Aktuell arbeiten Lichtsignalanlagen mit verschiedenen Systemen. An einigen Stellen gibt es Drähte im Boden, sogenannte Induktionsschleifen, die erkennen, wenn ein Metallobjekt wie ein Auto oder Fahrrad in die Nähe kommt. Diese Detektoren werden aber vermehrt durch intelligente Kameras abgelöst, die erkennen, wann und wo Verkehrsteilnehmende warten. All diese Systeme arbeiten aber nicht immer optimal: Sie fokussieren jeweils nur einen Standort. Wer in der Stadt beispielsweise an drei Ampeln an verschiedenen Kreuzungen vorbeimuss, kann nur sehr selten in einem Zug durchfahren.