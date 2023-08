Freie Stellen: Luxemburgs Feuerwehrleute brauchen Unterstützung

Mehr Frauen und Jüngere treten mittlerweile in den Rettungsdienst ein.

Langfristig rechnet der PNOS mit einer Kohorte von 1500 Berufsfeuerwehrleuten, also mehr als doppelt so vielen Einsatzkräften wie derzeit vorhanden. «Im Plan ist vorgesehen, jährlich 50 Personen zu gewinnen. Das geschieht im Rahmen verschiedener Ausschreibungen, aber auch durch Rekrutierungstage, an denen Interessierte die verschiedenen Aufgaben des CGDIS kennenlernen und auch ihre Fähigkeiten testen können».