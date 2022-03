Kritik an Luxus-Depot : Freihandelszone als Ort für Geldwäsche?

LUXEMBURG - Trägt die Freihandelszone, die derzeit am Flughafen Findel gebaut wird, zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche bei? Das befürchtet die OECD.

Die Freihandelszone am Findel will ihren Kunden absolute Anonymität garantieren. Genau das ist in den Augen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein Problem. Denn der Freeport, der Mitte September in Luxemburg eröffnen soll, entspricht damit nicht den internationalen Transparenz-Standards. Das Luxus-Depot «könnte zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche beitragen», erklärte der OECD-Direktor für Steuerfragen, Pascal Saint-Amans, am Donnerstag gegenüber dem Radiosender «100,7».