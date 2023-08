Aus ganz Europa: Freiheit, Freundschaft, Freundlichkeit – 1200 Biker kommen nach Befort

Fränz Hauschild, Vorsitzender der Victory Riders Luxemburg, hat von Haus aus eine besondere Beziehung zum Motorrad, welches vor allem «Freiheit» für ihn bedeutet. Was er besonders mit dem Gefährt verbindet, sind die «Fahrten durch Europa mit den Freunden. Neue Freunde, die man auf der Straße kennenlernt.»

Viele seiner Freunde von der Straße werden Fränz und die anderen Mitglieder der Riders am Wochenende wiedersehen. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wird der Hardball veranstaltet (Freitag und Samstag), zu dem 1200 Zweiradfans aus ganz Europa erwartet werden. Eine Feststellung, die Hauschild über die Jahre gemacht hat: «Man sieht immer mehr Frauen, die fahren.»

Anfänglich konzentrierte sich der Hardball vor allem auf Räder der Marken Victory und Indian Motorcycles. Doch in diesem Jahr «öffnet» sich die Veranstaltung nun für Motorräder aller Marken. «Es wird sogar eine amerikanische Marke vertreten sein, die komplett elektrisch fährt», betont Fränz Hauschild und fügt begeistert hinzu: «Sie haben ein unglaubliches Drehmoment und machen keinen Lärm. Es macht Spaß, sie zu fahren.»

Beim «Charity Run» geht es um die gute Sache

Neben dem Treffen hat das Festival jedoch noch weitere Dinge in petto. So bieten Händler Probefahrten an, aber es gibt auch Stände mit Kleidung und Schmuck, einen Barbier, einen Tätowierer, Essen und Trinken sowie Musik. Zudem wird Pinstriping angeboten. Dies ist eine besondere Technik, die zur Verzierung – unter anderem von Motorrädern – genutzt werden kann.