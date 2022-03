Jugend kann es auch : Freistoß mit Skorpion-Kick vollendet

Ein französischer U21-Nationalspieler zaubert in der EM-Vorbereitung: Alexandre Coeff düpiert den gegnerischen Torwart mit einem kunstvollen Fersen-Trick.

Die U21-Nationalmannschaft Frankreichs bereitet sich am Turnier von Toulan auf die Europameisterschaft vor. Gegen die USA verzeichnete die junge Version der «Equipe Tricolore» am Dienstag einen 4:1-Sieg. Besonders sehenswert war dabei das Tor von Alexandre Coeff.

Der Mittelfeldspieler des RC Lens erzielt das 1:0 auf außergewöhnliche Weise. Nach einem Freistoß in der 38. Minute trifft der 21-Jährige per Skorpion-Kick mitten im Strafraum. Die U21-EM findet zwischen dem 5. und 18. Juni in Israel statt.