Luxemburg: Freitag der 13. ist der Glückstag der Nationallotterie

Heute ist der von vielen Abergläubigen gefürchtete Freitag der 13. Was dem ein oder anderen Sorge bereitet, ist für die Nationallotterie ein wahrer Grund zur Freude, denn «ein Freitag der 13. generiert zwischen 20 und 25 Prozent mehr Verkäufe, und die Nationallotterie kann so zwischen 400.000 und 500.000 Euro mehr als üblich einnehmen» erklärt Xavier Feller, Marketingdirektor der Lotteriegesellschaft. Das sei laut Feller dem Aberglauben vieler Menschen geschuldet.

Die Lotteriestellen und Automaten des Landes müssen also für die prognostizierten 150.000 Spieler gut gewappnet sein. «Angesichts des Regens und des schlechten Wetters könnte die digitale Option bevorzugt werden», mutmaßt der Marketingdirektor. Unter den angebotenen Spielen gibt es für das Game Subito an diesem Freitag übrigens eine Werbeaktion, bei der «13.000 Euro ausgezahlt werden, wenn ein Spieler gewinnt», so Xavier Feller. Der Lotto-Jackpot liegt derzeit bei 28 Millionen Euro und der Euromillions-Jackpot bei 65 Millionen Euro. Am 3. Februar findet eine Sonderziehung statt, bei der 100 Mal eine Million gewonnen werden kann.