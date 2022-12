Luxemburg: Freiwillige wird für ihre Hilfe auf der Palliativstation ausgezeichnet

Am Montagabend wurde der verheirateten Mutter eines erwachsenen Sohnes aus Petingen im Zentrum Barblé in Strassen der Preis «Mérite du Bénévolat» (Verdienst für ehrenamtliche Arbeit) verliehen. Dieser Preis wird von der «Agence du Bénévolat» verliehen und zeichnet eine besonders engagierte Person aus. Wie die Creos-Mitarbeiterin waren im Jahr 2021 laut einer von Ilres für das Familienministerium durchgeführten Studie, 59 Prozent der Bevölkerung aktive Ehrenamtliche.

Freitags kommt Mireille Cuénot gegen 15 Uhr im Krankenhaus an. «Man weiß nie, was einen hinter der Tür erwartet. Ich setze mich zu den Patienten und leiste ihnen Gesellschaft. Menschen am Ende ihres Lebens haben noch viel zu sagen. Und oft sind wir es, denen sie ihre Geschichten anvertrauen. Wir haben auch ein sehr schönes Projekt in Schulen, bei dem wir mit den Kindern über Themen wie Tod und Krankheit sprechen.»