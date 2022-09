Energiekrise: «Freiwilligkeit» ist das Motto des Luxemburger Energiesparplans

Der Staat wird mit gutem Beispiel vorangehen und insbesondere die Temperatur in den Behördenbüros auf 20 Grad senken. Auch die Gemeinden spielten eine wichtige «Schlüsselrolle», hieß es. Sie hätten bereits ein Rundschreiben erhalten, wie im Rahmen der kommunalen Tätigkeiten Energie gespart werden könne. Weniger Warmwasserverbrauch und reduzierte Straßenbeleuchtung gehören ebenfalls zu den zentralen Maßnahmen auf dem Weg zu einem sparsamen Umgang mit Energie, so Turmes. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP), ergänzte, dass man sich sich auch «auf extreme und unvorhergesehene Situationen vorbereiten» müsse, um dann handlungsfähig zu sein.

Einsparpotenziale identifizieren und umsetzen

Was die Bürger betrifft, gibt es die Sensibilisierungskampagne «Zesumme spueren - Zesummenhalen». So fordert die Regierung beispielsweise mit Gas heizende Haushalte auf, die Temperatur in ihren Wohnungen um ein bis zwei Grad zu senken und in unbewohnten Räumen die Heizung noch weiter runterzudrehen. Dadurch ließe sich bis zu zehn Prozent einsparen. «Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Wir sehen uns Anfang April», meinte Claude Turmes abschließend.