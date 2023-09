Freizügig: Modelabel setzt Kaiserschnittnarbe in Szene

Narben verstecken? Auf keinen Fall. So macht es zumindest das Fashion-Label Mowalola – und schickt ein Model mit in Szene gesetzter Kaiserschnittnarbe über den Laufsteg.

Mowalola setzt bei der London Fashion Week die Kaiserschnittnarbe in Szene. IMAGO/Avalon.red

Mowalola, das Modelabel der 27-jährigen Designerin Mowalola Ogunlesi, sorgt an der Fashion Week in London für Aufsehen. Denn die Designerin setzt bei den Looks der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 auf Narben und Verletzungen.

Wie gehst Du mit deinen Narben um? Ich zeige sie ganz offen. Sie gehören eben dazu. Man sieht sie, wenn man sie eben sieht. Ich achte schon darauf, dass man sie nicht sieht. Narben? Ich hab gar keine.

So läuft das Topmodel Irina Shayk mit geschminktem blauen Auge über den Catwalk. Mehrere Models weisen Verletzungen, Nasenbluten und Narben auf, die professionell von der Make-up-Artistin Isamaya Ffrench geschminkt wurden.

Der Make-Up-Look, den Topmodel Irina Shayk bei der Show trug, wurde kritisiert. IMAGO/Avalon.red

Das blaue Auge von Irina Shayk sorgt für Aufruhr: So titelte «The Independent» nach der Show: «Ein fake blaues Auge und eine aufgeplatzte Lippe auf dem Laufsteg – seit wann ist häusliche Gewalt in Mode?».

Doch bei der Show werden auch Narben in Szene gesetzt, die wenig bis gar keine Repräsentation in der Mode haben. So wurde dem Model Issa Lish eine Narbe geschminkt, die vielen bekannt ist: eine Kaiserschnittnarbe.

Mit auf den Hüften sitzendem Minirock und bauchfreiem Longsleeve entblößt der Look den Schnitt knapp oberhalb des Schambeins. Beim Model sieht der geschminkte Eingriff noch frisch aus, doch nach der Heilung bleibt meist nur eine schmale Narbe.

Es ist eine Narbe, die viele Frauen auf der Welt tragen. Immerhin wird etwa jedes dritte Baby in der Schweiz per Kaiserschnitt geboren. Zur Einordnung, wie selten man Kaiserschnittnarben in der Mode sieht: Erst letztes Jahr hat die Sports Illustrated – zum ersten Mal in nun 59 Jahren Bestehen – in ihrer jährlichen Bademoden-Ausgabe ein Model mit einer sichtbaren Kaiserschnittnarbe gezeigt.

Inspiration der Designerin

Doch wie kam es zur Inspiration der Designerin? ​​Das scheint etwas unklar. Auf X (ehemals Twitter) publizierte Mowalola Ogunlesi zu einigen Fotos ihrer Designs nur folgenden Satz: «Wir laufen vor dem Schmerz davon, aber wir brauchen ihn zum Überleben.»