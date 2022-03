Doktor Sex : «Fremdgeküsst – wie gehe ich damit um?»

Irma hat auf einer WG-Party ausgelassen gefeiert. Der Morgen danach war ernüchternd und seither leidet sie an Schuldgefühlen.

Irma sucht Rat: «Ich denke, dass mein Beziehungsproblem der Grund war, warum ich ihm so nahe kam. Zudem waren wir sehr betrunken, was wohl dazu geführt hat, dass die Hemmschwelle bei uns beiden tief war.»

Frage von Irma (26) an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

Was ist euch beiden wichtig?

Es ist nicht zu unterschätzen, dass an Beziehungskonflikten stets zwei Menschen beteiligt sind, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen davon haben, was ein «gutes» Leben ausmacht. Daher muss alles, was im Zusammenleben und in der Auseinandersetzung mit der oder dem Partner*in sichtbar wird, immer erst mit den eigenen Werten und Wünschen abgestimmt werden. Letztlich geht es darum, Wege zu finden, die für beide gangbar sind. Aber genau daran scheitern viele Paare.