ZDF-Serie : «Freu mich riesig» – Heidi Klum spielt bei den «Bergrettern» mit

«Hoffentlich nicht das letzte Mal»: Heidi Klum ist happy über ihr Mitwirken in der ZDF-Serie «die Bergretter». Die Zusammenarbeit mit dem Team hat sichtlich Spaß gemacht. «Ein riesen Gaudi», schreibt Klum auf Instagram. «Die Bergretter» hätten es ihr und Ehemann Tom Kaulitz angetan, obwohl sie sonst eigentlich gar nicht fernsehe.

Model Heidi Klum spielt bei der Fernsehserie «Die Bergretter» mit. Das teilte das ZDF in Mainz mit. «In Österreich finden derzeit die Dreharbeiten zur 15. Staffel der ZDF-Serie statt», berichtete der Sender auf Twitter. Klum sei in einer Episode zu sehen. «Ja, es stimmt, ich bin dabei! Ich freu’ mich riesig, dass ich bei den «Bergrettern» mitspielen darf», sagte die in Bergisch Gladbach bei Köln aufgewachsene 49-Jährige der «Bild»-Zeitung. «Ich sehe eigentlich überhaupt kein Fernsehen, aber «Die Bergretter» haben es meinem Mann und mir angetan. Es ist mir eine Ehre, dass ich jetzt mitspielen durfte, und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war.»

Dem Bericht zufolge hatte Klums Ehemann Tom Kaulitz (33) in einem Podcast im vorigen Herbst erzählt, dass das Ehepaar sich die Folgen der deutschen Actionserie auch in Los Angeles regelmäßig anschaue. Als Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) das gehört habe, habe er bei Instagram einen Aufruf gestartet. «Tatsächlich hat sich Heidi kurz darauf bei mir gemeldet und dabei den Wunsch geäußert, bei uns auch mal mitzuspielen beziehungsweise gerettet zu werden», sagt Ströbel der «Bild».

Klum schlüpft in Folge zwei in die Rolle der «Isabelle Klett» – was genau diese Rolle beinhaltet, ist allerdings noch streng geheim. Die Staffel mit Heidi wird voraussichtlich diesen Herbst im ZDF ausgestrahlt.

Heidi Klum, die in Deutschland vor allem für die ProSieben-Castingshow «Germany’s Next Topmodel» bekannt ist, hat schon einige Gastauftritte in Film und TV absolviert, etwa bei der Krimiserie «CSI: Miami» und der Sitcom «How I Met Your Mother».

Das Team rund um «die Bergretter» hat vor der offiziellen Bekanntgabe von Heidis Teilnahme auf Instagram einen Specialguest angekündigt. Die Reaktionen in den Kommentaren fallen nun, da klar ist, dass das Model dabei ist, gespalten aus. Während sich die einen umso mehr auf die neue Staffel freuen, kündigen andere an, diese zu boykottieren.

Klum, die zu den bestverdienenden und erfolgreichsten Models der Welt gehört, stand jüngst wegen ihrer Dessous-Kampagnen mit Tochter Leni (18) in der Kritik. Zu Beginn der 18. Staffel von Germany’s Next Topmodel bezog sie Stellung zu den Vorwürfen, die gegen sie als Modelmama erhoben wurden. Ehemalige Kandidatinnen sprachen von Manipulation hinter den Kulissen der Castingshow.

