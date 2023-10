Freudentränen bei Mama: Barça-Juwel braucht keine 30 Sekunden fürs erste Profi-Tor

Xavi sagte zu seiner erfolgreichen Einwechslung: «Marc hat für uns den Unterschied ausgemacht. Ich sagte ihm: ‹Du wirst eine Chance bekommen, sei bereit.› Er bekam eine und hat sie genutzt. Ich dachte an ihn, weil er torgefährlich ist und sein Stil mir persönlich gefällt.» Der 43-Jährige schaut bereits weiter und wird Guiu wohl bald wieder spielen lassen. «Auch wenn er erst 17 ist, ist er bereit, glaube ich. Es ist an der Zeit, auf diese Spieler zu setzen», so Xavi weiter. Ob Guiu am Mittwoch auch in der Champions League gegen Schachtar Donezk zum Einsatz kommt, so weit ließ sich Xavi nicht in die Karten blicken.