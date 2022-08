USA : Freund mit Hammer erschlagen – Mörder mit Giftspritze hingerichtet

James Coddington wurde am Donnerstag in Oklahoma per Giftspritze hingerichtet.

Fast Food als letzte Mahlzeit

Zehnte Hinrichtung dieses Jahr

Coddingtons Hinrichtung war die dritte Vollstreckung eines Todesurteils in diesem Jahr in Oklahoma und die zehnte in den USA. In Oklahoma waren Hinrichtungen 2015 wegen schwerwiegender Probleme beim Einsatz von Giftspritzen ausgesetzt worden. Der konservative Bundesstaat begann dann im vergangenen Jahr wieder damit, Todesurteile zu vollstrecken.