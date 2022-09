Nach Schock-Video: Freunde flehen Cara Delevingne an, einen Entzug zu machen

Model Cara Delevingne (30) machte erst kürzlich mit Aufnahmen auf sich aufmerksam, die nach ihrem Besuch beim Burning-Man-Festival entstanden sind. Zu sehen ist Delevingne, wie sie orientierungslos und ohne Schuhe am Flughafen Los Angeles herumtorkelt und telefoniert. Dabei fällt ihr das Handy aus der Hand. Medienberichten zufolge wollte sie mit dem Privatjet von Jay-Z (52) nach New York fliegen. 45 Minuten, nachdem sie an Bord gegangen war, soll das Model den Jet jedoch wieder verlassen haben.

Auf Tiktok zeigen sich Fans besorgt und sehen Parallelen zu Amy Winehouse, die 2011 an den Folgen einer Alkoholvergiftung starb. Auch Freunde äußern sich mittlerweile öffentlich zu dem Vorfall. «Ich bitte dich, Cara. Mach einen Entzug!», so eine nahe Quelle gegenüber dem Portal « Radar online ». «Feiern ist eine Sache, aber du beginnst, deine Freunde, deine Kollegen und Geschäftspartner im Stich zu lassen und das ist nicht deine Art», heißt es weiter. Anscheinend soll sich die 30-Jährige nicht viel aus den Ratschlägen machen. Sie wüsste nicht, wovon ihre Bekannten sprechen, es gehe ihr großartig.

Freundin Margot Robbie in Tränen aufgelöst

Delevingne war nicht zur Launchparty anlässlich der Fashion Week erschienen, die zu Ehren ihrer Kooperation mit dem Label von Karl Lagerfeld letzten Mittwoch in New York stattfand. Ein Insider sagte gegenüber «TMZ», dass das Model mit Problemen kämpft, die weit über Drogenmissbrauch hinausgehen. So sagen ihre Angehörigen, sie solle in ein Programm aufgenommen werden, das nicht nur Entzug, sondern auch Psychotherapie umfasst.