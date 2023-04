Ex-GZSZ-Star: Freunde sorgen sich – von Jasmin Tawil fehlt wieder jede Spur

«Jasmin, keiner von uns weiß gerade, wo du steckst. Wir haben alle Angst um dich», äußert sich eine Freundin Tawils besorgt in einem Tiktok-Video. Tawil renne momentan durch die Straßen Berlins in einer ganz anderen Wahrnehmung der Realität, so die Freundin weiter.

Kein Bargeld, kein Handy

Die Behörden Costa Ricas sahen das Wohl des Sohnes von Tawil, Ocean (3), als gefährdet an. Der Junge kam darum in ein Kinderheim. Auch Freunde des Ex-GZSZ-Stars hatten sich Sorgen gemacht und sind überzeugt, dass sie professionelle Hilfe braucht. In Costa Rica hatte Tawil rund zwei Wochen in einer psychiatrischen Klinik verbracht. Die Freundin im Tiktok-Video: «Wir haben es leider nicht geschafft, dich auf den richtigen Weg zu bringen, den du nicht erkennen kannst.»